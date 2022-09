Política Debate do POPULAR e CBN Goiânia abre espaço para candidatos ao governo de Goiás revelarem propostas Evento, que ocorre nesta quarta-feira (21), das 9h às 11h30, no auditório do Grupo Jaime Câmara, terá transmissão ao vivo

Candidatos que participam do debate realizado pelo POPULAR e rádio CBN Goiânia, entre os que estão na disputa para governador, têm a expectativa de que o encontro seja uma oportunidade de expor suas propostas. O debate é realizado nesta quarta-feira (21), das 9h às 11h30, no auditório do Grupo Jaime Câmara. E será transmitido pelo site do jornal e suas redes sociai...