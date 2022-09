Política Doações para campanhas quase dobram em quatro anos Financiamento coletivo já alcança R$ 301 mil para candidatos; especialista aponta para maior costume da população com o mecanismo

Faltando quase um mês para as eleições, os candidatos em Goiás neste ano já quase dobraram a arrecadação via financiamento coletivo, na comparação com o mesmo momento da campanha de quatro anos atrás. Até o dia 6 de setembro de 2018, as “vaquinhas eleitorais” somavam aproximadamente R$ 172,2 mil destinados a 23 candidatos, em valores corrigidos pela inflação do período; em ...