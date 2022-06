Política Doria desiste de candidatura à Presidência após ficar isolado no PSDB 'Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve', afirmou o ex-governador durante pronunciamento nesta segunda-feira (23)

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (23) que desiste de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, cedendo a pressões da cúpula do seu partido, que pretende anunciar apoio à senadora Simone Tebet (MDB-MS) e consolidar uma candidatura única da chamada terceira via. "Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma...