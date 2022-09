Para o candidato ao governo de Goiás Edigar Diniz (Novo), o debate O POPULAR/CBN, realizado nesta quarta-feira (21), mostrou o perfil dos nomes que estão na disputa pelo Palácio das Esmeraldas.

Em referência a Gustavo Mendanha, Edigar disse que o “candidato do Patriota” representa a velha política e argumentou que o adversário conseguiu 98% dos votos válidos na eleição de 2020 para prefeito de Aparecida de Goiânia por causa de alianças com partidos de diferentes setores políticos. “É um candidato que não representa mudança nenhuma”, disse.

Já sobre Vitor Hugo (PL), Edigar afirmou que se trata de “um major que representa confusão”. “É trazer para o coração de Goiás uma confusão que a gente não suporta mais”.

Em relação a Cintia Dias (PSOL), o empresário argumentou que candidaturas de esquerda propõem aumentar o tamanho da máquina pública, estratégia que, em sua visão, é errada. Edigar também citou escândalos de corrupção de governos petistas, em referência ao apoio de Cintia à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência.

Em relação ao projeto do Novo, Edigar disse que o objetivo é “um estado eficiente, digital, moderno e focado, com segurança, saúde, educação e desenvolvimento econômico”.

Edigar também lamentou a ausência de Ronaldo Caiado (UB) no debate. O candidato comparou a situação com final de campeonato esportivo, em que o técnico atual do time falta o compromisso. “Faço convite para que o povo goiano, não precisa nem votar em mim, não, mas vote em um dos candidatos que estiveram no debate”, afirmou.

Leia também:

Reveja como foi o debate do O POPULAR/CBN com candidatos ao governo de Goiás

Candidatos ao governo de Goiás criticam ausência de Ronaldo Caiado e Wolmir Amado em debate