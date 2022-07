Política Eleições 2022: número de eleitores que declararam ter deficiência cresce 28% em Goiás Justiça Eleitoral realiza ações para melhorar a acessibilidade nas seções de votação e nas urnas eletrônicas

O perfil do eleitorado brasileiro, divulgado neste mês de julho, revela que 1.271.381 de eleitoras e eleitores brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, entre as mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar nas Eleições 2022. Em Goiás, são mais de 24 mil. Assim como o total do eleitorado cresceu desde as Eleições Gerais...