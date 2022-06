Imagine se preparar para o dia da eleição, pegar fila, mas na hora de votar ser impedido. Por isso é importante se organizar com antecência. E um dos principais pontos é saber se a situação do Título de Eleitor está regular junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a pesquisa é bastante simples, rápida e gratuita.

O órgão informou que a consulta sobre a situação eleitoral pode ser feita pela internet ou pelo do aplicativo e-Título, disponível para aparelhos Android ou IOS. Para fazer a busca, o interessado precisa informar o número do título de eleitor ou somente o CPF. A verificação no app é automática.

Além da situação eleitoral, os goianos que perderam o documento também podem verificar o número do título de eleitor e o local de votação fornecendo apenas o CPF, a data de nascimento e o nome da mãe. “É necessário que os dados informados estejam conforme o cadastro eleitoral”, explica o TSE.

Irregular ou cancelado

O TSE informa que alguns eleitores podem estar com a situação irregular ou cancelada devido à ausência às urnas nas últimas três eleições. O prazo para regularizar o Título de Eleitor terminou no dia 4 de maio de 2022 e quem não conseguiu normalizar o cadastro estará impedido de votar neste ano.

“Se sua situação estiver irregular, será necessário pagar uma multa no valor aproximado de R$ 3,50 e, em seguida, comparecer ao cartório eleitoral mais próximo, apresentando documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor, se ainda o possuir”, explicam no site.

Eleições

As Eleições Gerais de 2022 estão previstas para acontecer no dia 2 de outubro e, nas cidades em que houver segundo turno, ele será no dia 30 de outubro. Vale lembrar que o voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas e jovens com 16 e 17 anos.

