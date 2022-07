Qualquer cidadão que esteja regular perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ser mesário voluntário nas eleições. O programa criado com o objetivo de incentivar a adesão de pessoas nos serviços eleitorais de forma espontânea pode ser acessado pela internet ou o interessado pode ir pessoalmente ao cartório eleitoral. Em caso de necessidade, os candidatos são convocados.

O TSE informa que os interessados precisam ser qualificados e aptos a desempenhar satisfatoriamente suas atribuições no dia da eleição. Essas pessoas precisam ter mais de 18 anos e apesar de o serviço não ser remunerado, o mesário recebe auxílio-alimentação e é dispensado de seu trabalho pelo dobro de dias de convocação, além do dia do treinamento.

Por lei, o mesário tem direito a 2 dias de folga pra cada dia de convocação, mas não especifica quando o benefício será usado. Tendo a declaração, ele poderá combinar a melhor data com seu empregador. Algumas instituições de ensino em Goiás têm acordo com o Tribunal Regional Eleitoral para que elas aceitem as horas de trabalho na função de mesário como horas extracurriculares.

Impedimentos

Não é permitido ser mesário qualquer candidato ou parente de candidato, ainda que por afinidade, de até 2º grau, inclusive cônjuge ou companheiro. Membro de diretório de partido político registrado com nomes publicados oficialmente também estão impedidos.

Autoridade ou agente policial e funcionário no desempenho de cargo de confiança do Executivo, assim como servidores da Justiça Eleitoral, fiscais e delegados de partido político ou coligação também estão impedidos de atuarem como mesários.

