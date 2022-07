Política Eleições 2022: saiba o que significa voto na legenda, voto em branco e voto nulo Faltam três meses para as eleições 2022 e é importante tirar dúvidas sobre como exercer o direito ao voto. Tire suas dúvidas

Faltam três meses para as eleições 2022 e é importante tirar dúvidas sobre como exercer o direito ao voto. Muitos se confundem sobre a definição e as consequências dos votos em branco e nulo. Muitos também não sabem como as abstenções são computadas em cada eleição. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem informativos para tirar essas dúvidas e ajudar a população a c...