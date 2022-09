Política Vilmar Rocha, candidato a senador, diz que "em Goiás, é melhor a reeleição" Oitavo entrevistado da série do POPULAR e rádio CBN/Goiânia com os postulantes ao Senado, o candidato do PSD defendeu estruturar políticas públicas permanentes

Entrevistado da série do POPULAR e rádio CBN/Goiânia com postulantes ao Senado, o candidato do PSD, Vilmar Rocha, afirmou que, apesar do partido não compor a base do atual governo de Ronaldo Caiado (UB), o PSD está na aliança com a União Brasil e MDB por acreditarem ser a melhor opção. “Nós estamos convencidos que dentro dos quadros que estão aí, dentro da realidade...