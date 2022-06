Dia 2 de outubro é o dia mais aguardado do calendário eleitoral, pois é quando ocorre o primeiro turno para as eleições presidenciais, para governador e deputados estaduais e federais. Há muitas preocupações que afligem os eleitores, além do calendário. Uma delas é: posso votar se não tiver feito meu cadastro biométrico? A resposta, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é sim.

O advogado eleitoral Wandir Allan explica que a coleta de dados biométricos estão suspensos desde 2020, por conta da pandemia de coronavírus. "Não foi utilizada a identificação biométrica nas eleições de 2020 e nem estão sendo realizadas novas coletas para o cadastro que encerrou no dia 2 de maio. Para as eleições deste ano ainda não existe uma definição quanto a utilização ou não dos dados já existentes, porque o protocolo sanitário a ser seguido depende de como a pandemia irá evoluir daqui para lá", informa.

Segundo ele, o TSE irá analisar o vírus irá se comportar até meados do mês de agosto, quando se iniciam os registros de candidaturas. "Provavelmente, até o final de agosto será definido quanto a utilização da biometria para aqueles que já têm cadastro. Quem não tem cadastro não será impedido de votar por conta disso, exclusivamente", afirma.

Ele ainda diz que não há uma previsão de quando a biometria se tornará obrigatória, já que tudo depende de como o vírus irá se comportar daqui para frente.

Segurança

Desde 2000, o Brasil usa ferramentas tecnológicas para garantir a segurança, inclusão, acessibilidade e integridade do voto. Para começar, o país desenvolveu as urnas eletrônicas, que, segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Social (IDEA Internacional), já foi adotada por mais de 20 países do mundo em suas eleições gerais. E o melhor, ela é perfeitamente adequada para deficientes visuais e auditivos.

Além disso, a biometria é outra garantia de que quem está votando é realmente quem diz ser. Com a assinatura eletrônica, que conta com a digital do eleitor, fica muito mais difícil fraudar o processo.

Allan explica que um dos grandes gargalos da segurança no processo eleitoral era justamente a identificação do eleitor. "Especialmente em locais mais remotos, onde uma pessoa muitas vezes se passava por outra no momento de votar. A biometria impede que uma pessoa vote no lugar de outra. Essa é a grande vantagem, a evolução.", esclarece.

Mas os benefícios da biometria, de acordo com o advogado, não param por aí. "Evita um eleitor inscrito duas vezes, com documentação falsa. A identificação biométrica é única e o cadastro eleitoral é centralizado, caso um eleitor se inscreva mais de uma vez, a identificação do crime eleitoral é facilitada", observa.

Ele ainda conta que todas as tecnologias para o processo eleitoral são desenvolvidas pelo próprio quadro do TSE com a parceria de instituições de ensino superior e, em alguns casos, com aprimoramento de alguma consultoria de empresa privada. Ele afirma que cada tecnologia é testada e aperfeiçoada previamente em localidades antes de ser colocada em prática em todo território nacional. "Essa evolução que a gente teve desde a urna eletrônica até o cadastramento biométrico é fruto da qualidade técnica dos próprios servidores do TSE", ressalta.

Obrigações do eleitor

Para votar, Allan informa que é preciso estar em dias com as obrigações eleitorais. Por exemplo, não ter faltado mais de três eleições e, em consequência disso, ter tido seu título suspenso. No momento do voto, também se deve portar algum dos documentos oficiais de identidade com foto, como RG, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou cateira de trabalho.

"Quem já tem o cadastro biométrico pode baixar o e-título na App Store ou Google Play e utilizar o título eleitoral no próprio celular para votar. Quem não tem, não consegue, porque não é possível acessar o e-título com foto", afirmou. O eleitor ainda pode consultar no site do TSE como está sua situação eleitoral de forma gratuita.