Política Executiva do PSDB aprova apoio a Tebet para eleições presidenciais Com a decisão, o partido terá a vaga de vice na chapa da pré-candidata ao Palácio do Planalto

A executiva do PSDB aprovou nesta quinta-feira (9) uma aliança com o MDB para apoiar o nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) na eleição para a Presidência da República deste ano, mas tucanos já preveem traições e disputas em estados. Com a decisão da executiva, o PSDB terá a vaga de vice na chapa da pré-candidata ao Palácio do Planalto. O nome mais provável para d...