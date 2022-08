A exploração eleitoral da fé pode eleger deputados, mas não decide cargos executivos, afirmou o professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás, Uene Gomes, durante o programa Chega pra Cá desta terça-feira (23), com a jornalista Cileide Alves. Com experiência na área de Teologia e Ciências da Religião, o docente analisou o cenário religioso e político nas eleições de 2022.

O estudioso destaca que no âmbito local o discurso religioso tem maior impacto, mas no nacional essas mesmas ideias perdem espaço. Em Goiás, Uene analisa que já é possível perceber candidatos “fortes”, que surgiram em 2018 e se desenvolveram para as eleições deste ano, baseados na fidelidade com determinadas comunidades religiosas e o compromisso com Deus.

“Esses candidatos tiveram um expressivo número de votos, mas eram completamente desconhecidos na natureza pública e midiática. As campanhas deles se deram no boca a boca dentro de grupos específicos”, explica o teólogo. Entretanto, ele afirma que há uma ruptura desse comportamento nas eleições para presidência devido a amplitude do eleitorado nacional, que é muito diverso.

“A perspectiva messiânica não tende a encontrar um respaldo totalitário no país, pois a influência religiosa pode até atingir um determinado percentual, mas não ultrapassa uma maioria de comportamento no nível do país. Temos algo próximo dos 50% de eleitores que se declaram ligados às questões religiosas, mas temos um quantitativo maior fora desse ambiente”, afirmou.

Para explicar essa análise, o professor faz um comparativo entre o público das igrejas e de bares e estádios. “No dia a dia, os bares e botecos da nossa cidade e os espaços esportivos têm uma frequência muito mais assídua do que os templos. Estamos em uma sociedade em que um evento esportivo e o lazer tem um proporção que compete com a religiosidade”, explicou.

Comportamento

Uene analisa que ao longo da história a religiosidade esteve presente nas questões políticas de uma sociedade, entretanto, as mudanças de comportamento tendem a criar segmentos mais distantes dessas crenças. De acordo com ele, os dados mais recentes mostram que 50% da população brasileira se declara católica, 40% evangélicos e, dentro dessa última, 70% é pentecostal e neopentecostal.

“Nesse processo de migração do catolicismo para o neopentecostal também percebemos um crescimento dos chamados ‘descrentes’. Enquanto o crescimento evangélico atingia até 30%, o crescimento dos agnósticos ou dos chamados céticos teve proporções duas ou três vezes mais. Nessa situação, o cenário religioso se encontra em estágio de observação do que segmento”, declarou.

O professor ainda chama a atenção para o espaço que as religiões de matriz africana estão começando a ter na disputa eleitoral deste ano. “Queria chamar atenção para uma questão, pela primeira vez nós assistiremos candidatos identificados com as representações de religiões de matriz africana. Mesmo que não sejam eleitos, isso também está presente na nossa realidade”, disse.

Impacto

Por fim, o professor afirmou que não podemos ignorar a realidade da presença católica, evangélica e espírita nas eleições de 2022, mas perceber o impacto de outras vivências na hora da escolha dos candidatos. “A realidade eleitoral pressupõe um conjunto outros elementos que se destacam do comportamento religioso, pois os sujeitos estão em uma interface de consciência diferenciada”, finalizou Uene.

