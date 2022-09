Na última edição da Escala Brasil Transparente (EBT), de 2020, elaborada pela Controladoria-Geral da União (CGU), Goiás caiu dez posições em relação ao levantamento anterior, de 2018. O estado ficou com 8,85 pontos e foi da 8ª posição para a 18ª.

Apesar de ser um levantamento feito dois anos antes que o Índice de Transparência e Governança Pública de 2022, em que Goiás teve bom desempenho, a EBT tem uma metodologia diferente.

A EBT mede a transparência passiva, que inclui avaliações do canal de atendimento ao cidadão, por onde são pedidas as informações via Lei de Acesso à Informação (LAI), por exemplo, mas também a transparência ativa, que avalia aspectos como a verificação da publicação de informações sobre receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura administrativa, servidores públicos, acompanhamento de obras públicas e outras.

Ao avaliar os pedidos de informação de forma eletrônica, por exemplo, a EBT identificou que são feitas exigências que dificultam ou impossibilitam o acesso à informação.

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) afirma que tem tomado medidas de combate à corrupção que começam com um programa de compliance público. Segundo o órgão, as ações resultaram em economia de R$ 1,6 bilhão em três anos e meio.

O governo afirma que realizou capacitações de servidores e auditorias e inspeção de licitações e contratos. Além disso, cita o decreto estadual que cria a Lei Anticorrupção. “Empresas foram punidas e tiveram que ressarcir o estado em R$ 57 milhões.”

O órgão ainda menciona o sistema de ouvidorias que passou por remodelagem e estruturação, e a gestão de riscos nos órgãos estaduais.

Por fim, a CGE destaca a criação do Prêmio Goiás Mais Transparente. Segundo o órgão, para a avaliação, é utilizado o método da Associação Brasileiras dos Membros dos Tribunais de Contas.

