Na segunda pesquisa Ipec/TV Anhanguera para o governo do Estado de Goiás, divulgada nesta quinta-feira (22), o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) avançou como líder na disputa, com 55% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada em 25 de agosto, Caiado tinha 48%, ou seja, cresceu 7 pontos porcentuais.

Gustavo Mendanha (Patriota) vem em segundo lugar, com 23%, pequena variação ante os 21% do levantamento anterior.

Terceiro colocado na corrida para governador, Major Vitor Hugo (PL) foi de 4% da pesquisa anterior para 6%. Wolmir Amado (PT) agora tem 3%, quando antes havia sido citado, mas sem atingir 1%.

Os demais postulantes ao Palácio das Esmeraldas tiveram os seguintes porcentuais: Professora Helga (PCB), que antes tinha 2%, caiu para 1%, mesmo índice de Cíntia Dias (PSOL) e de Professor Pantaleão (UP), que se mantêm estáveis em comparação à pesquisa de agosto. Edigar Diniz (Novo), que tinha 1%, desta vez não foi mencionado (0%).

Os eleitores que declararam voto branco ou nulo são 4% e outros 6% não sabem em quem irão votar ou preferiram não responder. Eram 11% e 10%, respectivamente, em agosto.

Rejeição

No levantamento dos votos válidos, cujo cálculo exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, o governador Ronaldo Caiado sobe para 62% e Gustavo Mendanha vai para 26%. Em agosto, Caiado tinha 60% e Mendanha, 27%.

Questionados sobre em qual dos dois candidatados votariam em caso de segundo turno, 59% responderam que em Caiado e 30% apontaram Mendanha.

Caiado segue com maior rejeição, 18%, quando na pesquisa anterior eram 19%, seguido por Major Vitor Hugo, 14%, ante 13% em agosto. Mendanha registra os mesmos 8% de rejeição da rodada anterior, situação semelhante à de Edigar Diniz, que manteve 7%, enquanto Wolmir Amado foi de 6% para 9% e Professora Helga de 5% para 7%. Cíntia Dias e Professor Pantaleão tiveram variação de 10% para 9%.

Estimulada

Os porcentuais são de pesquisa estimulada, em que os nomes dos nove candidatos ao Palácio das Esmeraldas foram apresentados aos entrevistados.

Vinícius Paixão (PCO), cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO)e o partido recorreu da decisão, foi citado neste levantamento, mas não atingiu 1%.

Os que declaram que têm a intenção de votar em branco ou anular o voto representam 8% do eleitorado do estado e 13% estão indecisos (eram 15% e 19%, nessa ordem, no levantamento passado).

Nesse momento, a decisão de voto é definitiva para 64% dos eleitores, ao passo que 35% declaram a possibilidade de mudar de opinião até o dia da eleição. O porcentual de entrevistados que não respondem à pergunta atinge 1%.

O levantamento foi feito de 19 a 21 de setembro de 2022 e ouviu 800 eleitores em 36 municípios goianos. A margem de erro máxima estimada é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Televisão Anhanguera e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TER-GO) sob o protocolo Nº GO06085/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR00938/2022.