O presidente Jair Bolsonaro (PL) está na liderança entre os goianos no que se refere às eleições para a Presidência da República. No segundo levantamento Ipec/TV Anhanguera, divulgado nesta quinta-feira (22), Bolsonaro tem 44% das intenções de voto entre os eleitores de Goiás. Na pesquisa anterior, divulgada em 15 de agosto, o atual mandatário tinha 39%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscila de 34% para 35% nesse mesmo período.

Ciro Gomes (PDT) aparece agora com 6% das menções, frente aos 9% obtidos anteriormente; em seguida, Simone Tebet (MDB), antes com 2%, agora tem 4%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) oscilam e agora são citados por 2% e 1%, respectivamente.

Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU) e Padre Kelmon (que entrou para representar o PTB no lugar de Roberto Jefferson que teve sua candidatura impugnada pelo TSE) são citados, mas não atingem 1% das intenções de voto.

O nome do candidato Constituinte Eymael (DC) constava no disco apresentado aos entrevistados, porém não foi citado por nenhum deles. Pablo Marçal (PROS) teve sua candidatura cancelada no TSE, por este motivo, seu nome não consta nesse levantamento.

Eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto são 4%, mesmo número daqueles que não sabem ou preferem não opinar (eram 9% e 6%, respectivamente, na medição de 25 de agosto).

O levantamento foi feito de 19 a 21 de setembro de 2022 e ouviu 800 eleitores em 36 municípios goianos. A margem de erro máxima estimada é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Televisão Anhanguera e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TER-GO) sob o protocolo Nº GO06085/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR00938/2022.