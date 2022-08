Política Juiz indefere produção de provas em ação de Baldy contra suplente de Marconi Pepista questiona filiação e domicílio eleitoral de Marcos Ermírio de Moraes

Atualizada às 10h11 de 31 de agosto de 2022 O juiz Juliano Taveira Bernardes, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), deu despacho indeferindo o pedido do candidato a senador Alexandre Baldy (PP) para produção de novas provas contra Marcos Ermírio de Moraes, segundo suplente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que também disputa o Senado. ...