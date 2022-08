Política Juiz nega tentativa de Vitor Hugo de derrubar a pesquisa Serpes/O POPULAR Decisão saiu no início da noite desta quinta-feira (18); magistrado rebateu todas as alegações do deputado na ação

O juiz Adenir Teixeira Peres Júnior, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), negou a tentativa do deputado federal Major Vitor Hugo (PL), candidato a governador do estado, de derrubar a pesquisa Serpes/O POPULAR. A decisão saiu no início da noite desta quinta-feira (18). Vitor Hugo entrou com representação contra a Serpes para que fosse suspensa a divu...