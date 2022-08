Política Juiz rejeita ação de Baldy contra suplente de Marconi Ação de impugnação ao registro de candidatura de Marcos Ermírio de Moraes foi proposta pepista, que vai recorrer

O juiz Juliano Taveira Bernardes, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), negou a ação de impugnação ao registro de candidatura de Marcos Ermírio de Moraes, segundo suplente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato a senador. Autor do processo, Alexandre Baldy (PP), que também disputa o Senado, diz que vai recorrer. Baldy entrou com ação contra a candidatura de Ermírio com a alegação de que ele não teria se filiado ao PSDB dentro do prazo estabelecido pela j...