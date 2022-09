Política Justiça Eleitoral rejeitou candidatura de Lula em 2018, não em 2022 Publicação no TikTok mostra vídeo em que a jornalista comunica que o TSE formou maioria para rejeitar um registro de candidatura do ex-presidente

Não é verdade que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o registro da candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2022. Postagem no TikTok enganou ao compartilhar, sem contexto, um vídeo em que a jornalista da TV Globo Renata Lo Prete noticiou que a maioria do tribunal havia votado para excluir o candidato do PT das eleições. A...