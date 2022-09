Política Justiça suspende programa de Mendanha por sugerir aliança entre Marconi e Caiado Decisão é referente à propaganda no rádio no bloco dos candidatos ao governo; equipe de Mendanha já recorreu

O juiz Adenir Teixeira Peres Junior, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), suspendeu a propaganda no rádio do candidato ao governo Gustavo Mendanha (Patriota) nesta sexta-feira (16), por causa de peça que sugere aliança entre os candidatos ao Senado Marconi Perillo (PSDB) e ao governo Ronaldo Caiado (UB). A decisão abrange o bloco da propaganda eleitoral d...