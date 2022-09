Política Leo Péricles defende, em Goiânia, priorizar ações contra o racismo Candidato do UP à Presidência da República participou de caminhada em Campinas e de plenária na Vila Nova; ele falou em ser o primeiro presidente negro do país

Em fala ao POPULAR, o candidato a presidente da República Leo Péricles (UP) destacou que uma das principais pautas de seu projeto é o fortalecimento de um programa antirracista no Brasil. Segundo ele, o objetivo é ter o primeiro presidente negro da história do país e espera, para isso, ir para o segundo turno.Péricles participou de compromissos em Goiânia nesta quar...