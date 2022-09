Expressiva maioria dos eleitores goianos não sabe quem são os candidatos a governador apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que polarizam a eleição ao Planalto. Os dados da pesquisa Serpes/O POPULAR realizada dos dias 4 a 6 de setembro reforçam a separação feita pelo eleitorado das corridas para o Palácio das Esmeraldas e a Presidência da República.

Questionados sobre quem Lula apoia em Goiás, 85,4% dos eleitores não souberam responder. A menos de um mês das eleições, apenas 10,7% acertaram que é o professor e ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO) Wolmir Amado (PT). As respostas foram espontâneas.

Já quando perguntados a respeito de quem Bolsonaro apoia em Goiás, 76,4% não souberam a resposta. As citações corretas ao deputado federal Major Vitor Hugo (PL) somaram 15,2%. Outros 5,6% acham que o candidato do presidente é o governador Ronaldo Caiado (UB) e 1,5% citou o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota).

Na resposta sobre Lula, Caiado e Mendanha também foram citados, mas em índice de 1% cada.

Ainda que os eleitores tivessem conhecimento sobre os apoios, os candidatos apadrinhados pelos principais presidenciáveis não seriam favorecidos de forma significativa na disputa ao governo, de acordo com o levantamento.

Os índices de eleitores que afirmam que “certamente não votariam” nos candidatos de Lula e Bolsonaro em Goiás somam 39,2% e 38,1%,respectivamente.

A Serpes fez a seguinte pergunta: “Sobre seu voto para governador, você diria que certamente votaria, talvez votaria ou certamente não votaria num candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro?” Dos 801 entrevistados, 28% afirmaram que certamente votariam e 19,6% admitiram a possibilidade. Outros 14,4% não responderam.

Sobre a mesma pergunta relacionada a Lula, 26,3% responderam que certamente votariam e 20,3% disseram talvez. O porcentual de quem não opina é de 14,1%.

Detalhamento sinaliza mais de 40% influenciados por presidenciáveis

O detalhamento da pesquisa Serpes/O POPULAR mostra que, entre os eleitores que declararam voto no presidente Jair Bolsonaro (PL), 20,8% sinalizam não receber influência sobre o candidato a governador de Goiás.

Outros 46% dizem que certamente votariam e 21,1% admitem a possibilidade.

No grupo que vota no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 17,7% afirmaram não votar no nome do petista em Goiás. Outros 40,1% dizem certamente votar e 26,4% consideram escolher o candidato do ex-presidente.

Conforme mostrou O POPULAR na sexta-feira (9), Bolsonaro tem 42,1% de intenções de voto em Goiás, contra 37,3% de Lula. A distância entre os dois é de 4,8 pontos, com pouca diferença sobre o levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto.

Após início da campanha, gestão de Caiado é aprovada por mais de 50%

Após a largada da campanha eleitoral, a avaliação positiva da gestão do governador Ronaldo Caiado (UB) subiu 8,7 pontos e ultrapassa a metade do eleitorado goiano, aponta a terceira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. Questionados sobre como classificam o desempenho de Caiado, 13% dos eleitores disseram que o governo é ótimo e 37,2% consideram bom, somando 50,2%.

Em julho, a aprovação ao governo alcançava 41,5%. Naquela ocasião, 13,9% consideravam a gestão péssima (8,7%) ou ruim (5,2%). Agora a avaliação negativa soma 7,3%, sendo que o índice de péssimo caiu 6 pontos (atual 2,7%). A classificação como ruim oscilou de 5,2% para 4,6%.

A parte que julga o governo Caiado regular passou de 39,5% para 36,7%.

O levantamento foi realizado dos dias 4 a 6 de setembro.

Em janeiro, em pesquisa do Serpes contratada pela Associação Comercial e Industrial de Goiás, Caiado tinha 38,8% de avaliação positiva e 14,7% de negativa.

Conforme mostrou O POPULAR na sexta-feira (9), Caiado ampliou a vantagem na corrida pela reeleição e está 34,7 pontos à frente do candidato do Patriota, Gustavo Mendanha. O governador tem 53,9% de intenções de voto e Mendanha aparece com 19,2%.

