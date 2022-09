Política Maioria dos partidos em Goiás não forma chapa completa para eleições de 2022 Listas de candidatos a deputado mostram estratégias e desafios das siglas em Goiás; esta é a primeira eleição para Assembleia e Câmara dos Deputados sem coligações proporcionais

Na primeira eleição para deputado sem as coligações proporcionais, 26 partidos e federações em Goiás lançaram chapas para as disputas por cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás e na Câmara dos Deputados. No entanto, poucos conseguiram registrar lista completa para a eleição. Na regra atual, as chapas podem ter até 42 candidatos a deputado estadual e 18 postulante...