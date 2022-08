Política Mais da metade do eleitorado em Goiás é composto por mulheres Cidades que lideram o número de votantes do sexo feminino com 54% ou mais são: Goiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, respectivamente

Dos 4.870.365 eleitores aptos a votar em Goiás nas eleições de 2022, mais de 2,55 milhões, ou seja, 52,52%, são mulheres e 47,48%, homens, segundo dados disponibilizados no portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO). Dos 246 municípios do estado, 135 têm mais eleitoras que eleitores. As cidades que lideram o número de votantes do sexo feminino com 54% ou mais são: G...