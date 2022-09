Política Marconi Perillo, candidato a senador, diz que "é preciso conhecer a verdade" Sétimo entrevistado da série do POPULAR e rádio CBN/Goiânia com os postulantes ao Senado, tucano diz que, embora contra ‘baixarias’, reagirá aos ataques dos adversários

Entrevistado da série do POPULAR e rádio CBN/Goiânia com os candidatos ao Senado, o candidato do PSDB, Marconi Perillo, ressaltou ser contra o uso de “baixarias” e “grosserias” no debate político, mas afirmou que irá reagir aos ataques que têm recebido dos adversários. “Não é possível que as pessoas conheçam apenas as mentiras”, disse. O ex-governador de Goiás també...