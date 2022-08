Política Marconi Perillo registra candidatura ao Senado e patrimônio de R$ 7 milhões Segundo suplente do tucano, o empresário Marcos Ermírio declarou R$ 1,2 bilhão em bens

Presidente do PSDB em Goiás, Marconi Perillo registrou candidatura ao Senado e declarou patrimônio de R$ 7 milhões. Na lista de bens do ex-governador, dois apartamentos (um avaliado em R$ 2 milhões e outro em R$ 1 milhão) têm os maiores valores. As informações da candidatura do tucano foram disponibilizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta ...