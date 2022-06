Política Marcos Pereira oficializa apoio do Republicanos a Gustavo Mendanha Presidente nacional do partido fez o anúncio em coletiva na tarde desta segunda-feira (13)

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, oficializou em Goiânia o apoio do partido à candidatura do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) ao governador de Goiás. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (13), lançamento da pré-candidatura do presidente estadual da sigla,...