Gustavo Mendanha (Patriota) analisou o debate O POPULAR/CBN Goiânia como “positivo”. Ele foi um dos quatro candidatos ao governo que participaram do evento na manhã desta quarta-feira (21). “Alguns momentos mais tensos, mas faz parte. Mas lamento a ausência do professor Wolmir (Amado, do PT) e do governador, que mais uma vez foge. Covarde”, disse em entrevista.

O candidato, que dedicou boa parte do debate a relembrar a ausência do governador Ronaldo Caiado (UB), que confirmou presença, mas faltou porque tinha carreata em municípios no Norte do estado, reforçou os ataques em entrevista. “Se ele estivesse fazendo algum trabalho em prol do povo goiano, mas não. Estava fazendo campanha. Não quer mostrar as verdades e que se esconde”, relatou.

No campo político, Mendanha também critica a ausência de apoio explícito por parte de Caiado a um candidato a presidente da República. “Qual é o (candidato) a presidente que o governador apoia? Ninguém sabe. Ele se esconde porque tem boa parte dos eleitores de Lula (PT) e outra parte de eleitores de (Jair) Bolsonaro (PL), e fica tentando enganar a população para que as pessoas sejam levadas por isso e votem nele”, argumentou.

