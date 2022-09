É falso o vídeo que circula em grupos de Whatsapp, que mostra o governador Ronaldo Caiado (UB) dançando ao som de uma música de religião de matriz afrobrasileira. No conteúdo original, Caiado dança com moradores da comunidade quilombola Kalunga, de São Domingos, em Goiás, ao som de uma canção de Martinho da Vila. A coordenação de campanha do governador repudiou o racismo do conteúdo falso espalhado.

Vídeo em que o governador Ronaldo Caiado (UB) e a primeira-dama, Gracinha Caiado, aparecem dançando com quilombolas, com um áudio de uma música de terreiro de religiões de matriz afrobrasileira.

Whatsapp.

Não. O vídeo verdadeiro foi publicado no Instagram do governador Ronaldo Caiado (UB). Na ocasião, o governador estava dançando a sussa, uma dança típica, na comunidade quilombola Kalunga, em São Domingos, em Goiás.

Diferentemente da montagem, o áudio do vídeo verdadeiro é da música Batuque na Cozinha, do cantor Martinho da Vila. A canção fala de um episódio de ciúmes e tem o refrão que repete: "Batuque na cozinha/Sinhá não quer/Por causa do batuque/Eu queimei meu pé". É esse o trecho que se escuta no vídeo original, enquanto o governador, a primeira-dama e moradores da comunidade dançam.

Além da música, é possível ouvir apoiadores e Caiado repetindo "Arrocha, Goiás" e "Aô, Goiás", gritos que se tornaram marcas da campanha de reeleição do governador.

Na legenda da postagem no Instagram, feita no dia 30 de agosto, o governador escreve: "Não tem emoção maior, minha gente, do que ser recepcionado desta forma pela comunidade Quilombola Kalunga São Domingos, no Nordeste goiano. O reconhecimento por todo o trabalho que fizemos levando energia elétrica e água e mudando a vida das pessoas."

No entanto, o mesmo vídeo tem circulado em grupos de evangélicos goianos com o áudio modificado. Na montagem, ao invés da música de Martinho da Vila, é tocada uma canção típica de terreiros de religiões de matriz africana. O áudio falso chega a sobrepor as falas de Caiado e apoiadores, que existiam no vídeo verdadeiro.

Em nota, a coordenação de campanha do governador repudiou o conteúdo falso. "A campanha do governador Ronaldo Caiado repudia a montagem grosseira feita por adversários. Isto configura não só fake news, mas racismo contra uma comunidade que merece todo nosso respeito. Lamentamos que nessa reta final a campanha de alguns adversários prefira tomar esse caminho da baixaria. Da nossa parte, seguiremos trabalhando com absoluto respeito a todos goianos, não importa cor, crença ou classe social."

A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, determina que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena varia de reclusão de um a três anos e multa a reclusão de dois a cinco anos e multa.

Não foi possível identificar o autor do vídeo.

O vídeo chegou ao Tem Base? por meio de leitores. A verificação identificou logo a publicação original, que certificou que o vídeo espalhado pelo Whatsapp era falso.

Investigamos conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre as eleições estaduais em Goiás. Peças de desinformação atrapalham o processo eleitoral pois enganam a população, que deve fazer sua escolha a partir de dados verdadeiros e confiáveis.

