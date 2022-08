Política Mulheres formam maioria do eleitorado nas eleições de 2022 Mesmo com voto facultativo, há 87,4 mil eleitoras com mais de 100 anos

Nas eleições de outubro, mais uma vez, as mulheres são a maioria entre pessoas aptas a votar. Segundo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos mais de 156,4 milhões de eleitores que poderão participar do pleito nos dois turnos, 53%, pouco mais de 82,3 milhões, são do gênero feminino e 74 milhões do masculino, que equivale a 47%. Na distribuição region...