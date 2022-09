Não é bem assim que a Enel Distribuição não será mais a distribuidora de energia de Goiás até o fim deste ano. O Tem Base? apurou que a empresa pode deixar o estado se o contrato caducar ou se vender a companhia. Na primeira hipótese, o fim do contrato só poderia ser feito em 2023. Na segunda, é possível que a companhia seja vendida em 2022, mas, segundo especialista, não seria comum que o processo se encerrasse em tão pouco tempo, como sugere o governador Ronaldo Caiado (UB).

Conteúdo investigado:

Declarações do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), candidato à reeleição, que afirma que a Enel Distribuição deixará o estado até o fim do ano. Ele tem dito isso em entrevistas e reforçou a declaração em sabatina ao Jornal Anhanguera. Questionado pela própria apresentadora do programa quanto à não confirmação da informação, o governador disse que tem informações de bastidores, do Ministério de Minas e Energia, de que a empresa deixará de fazer a distribuição de energia em Goiás até dezembro de 2022.

Tem base?

Não é bem assim. O próprio POPULAR já mostrou que a saída da Enel do estado depende de uma série de fatores, que envolvem processos que podem demorar mais do que os três meses que restam para acabar o ano.

A única hipótese em que isso poderia acontecer é no caso de venda para outra empresa, mas especialista afirma que não seria comum uma transferência de concessão acabar tão rapidamente, ao ponto de já estar nas mãos da nova concessionária em janeiro de 2023.

Já está amplamente divulgado que a Enel tenta vender a Companhia de Distribuição do Estado de Goiás (Celg D). Informações de bastidores dão conta de que as empresas Equatorial, Energisa, CPFL, EDP e Neoenergia estão entre as interessadas. O Tem Base? apurou que a conversa está mais adiantada com a Equatorial.

No entanto, todo esse processo é sigiloso. Procurada, a Enel respondeu que se manifestaria por meio do último fato relevante publicado, do dia 28 de julho. No documento, a Celg-D confirma que está recebendo manifestações de interesse para aquisição de ações da companhia.

"Conforme informado, o acionista controlador avaliará manifestações recebidas e, conforme o caso, seguirá os trâmites aplicáveis, inclusive junto às autoridades competentes", diz o texto, assinado pela diretora de Administração, Planejamento e Controle, Financeiro e de Relações com Investidores, Michelle Rodrigues Nogueira.

No entanto, de acordo com o documento, os acionistas ainda não teriam sido informados sobre a possibilidade de concretização do negócio por algum dos compradores interessados.

"Da mesma forma, a Companhia reitera que, se e quando for o caso, qualquer operação dependerá da obtenção das aprovações necessárias e observará os termos da regulamentação aplicável", conclui o texto.

A Enel comprou a Celg D, que na época tinha como principal acionista a Eletrobras, em 2016, por R$ 2,187 bilhões. A iminente venda da companhia seria uma forma da empresa evitar a caducidade do contrato, já que corre o risco de não cumprir uma das metas do contrato.

Em 2021, a Enel foi uma das três piores concessionárias do país no ranking divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os goianos ficaram, em média, 18,75 horas no escuro, enquanto o limite estabelecido pelo órgão regulador é de 12,58 horas. Essa classificação é elaborada com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), formado a partir da comparação dos valores apurados anualmente do tempo de duração das interrupções (DEC) e a frequência em que elas ocorrem (FEC).

Em 2022, de acordo com o secretário-geral do Governo de Goiás, Adriano da Rocha Lima, a companhia não teria conseguido baixar o tempo de interrupções e já teria ultrapassado a meta de 12 horas. O contrato de regulação prevê a caducidade do contrato e a perda da concessão em caso de descumprimento das metas por dois anos seguidos. Em fevereiro de 2023, será divulgado o relatório da Aneel com base nas medições dos indicadores de desempenho até dezembro deste ano.

No entanto, ao Tem Base?, a Aneel respondeu que não tem processo instaurado para troca do controle societário da Enel em Goiás. "A agência monitora o cumprimento das condições contratuais das distribuidoras para avaliar a efetivação das cláusulas contratuais, e ocorrendo o seu descumprimento, poderá haver penalidades de advertência, pecuniárias, intervenção administrativa e a instauração de processo de caducidade da concessão em caso de violação reiterada dos indicadores coletivos de continuidade e de robustez econômico-financeira", complementa o órgão.

Caducidade

Caso perca a concessão, a empresa não deixaria Goiás em 2022, mas só no ano que vem. Isso porque só em fevereiro de 2023 é que será divulgado o relatório da Aneel, com base nas medições dos indicadores de desempenho até dezembro deste ano.

Somente se a agência identificar que houve mesmo o descumprimento das metas é que se iniciará o processo de caducidade do contrato. Em um primeiro momento, a Aneel teria de nomear um interventor para a companhia até que um novo leilão seja realizado. O que pode demorar mais de um ano para ser feito.

"Isso (a caducidade) seria muito ruim para a Enel e para Goiás. Uma empresa que entrar só para cumprir um mandato tampão não fará grandes investimentos", diz Rocha Lima. Para o secretário, a Enel também seria prejudicada, porque teria mais dificuldades para negociar um bom preço pela venda da companhia, do que se antecipar esse processo antes da perda do contrato.

Venda

É com a crença de que a venda da companhia será realizada nos próximos meses que Caiado repete que a Enel deixará Goiás até o fim de 2022.

Especialista em negócios e energia, o advogado Moacyr Ribeiro explica que seria muito incomum, apesar de possível, a transferência da concessão após a venda ser tão rápida ao ponto de que, em janeiro de 2023, outra empresa já esteja responsável pela distribuição de energia em Goiás.

"O processo de negociação para venda de uma concessionária com tantos problemas como a Enel Goiás é extremamente complexo e, por isso, não acredito que a transferência efetiva da operação e do controle acionário ocorra no ano de 2022, salvo, se houver composição amigável entre a própria Enel, a futura empresa compradora e a Aneel", explica.

Moacyr acrescenta que se houver a venda, o comum é que a Enel continue no estado para participar da "transição gradativa de repasse dos serviços, em face da necessidade de garantir estabilidade aos usuários."

Portanto, o Tem Base? concluiu que, diante de tantos impasses, não é possível afirmar com certeza que a Enel Goiás deixará o estado ainda em 2022. O selo "Não é bem assim", escolhido para esta checagem, é utilizado também quando o conteúdo confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Quem respondeu ao Tem Base? pelo governador foi Adriano da Rocha Lima, que reforça que há informações não oficiais de que a venda deva ocorrer ainda neste ano. O Ministério de Minas e Energia não quis se manifestar.

Como verificamos?

O Tem Base? procurou pelas partes envolvidas na afirmação investigada: a Enel Goiás, a Aneel, o Ministério de Minas e Energia e o governo estadual.

Por que investigamos?

Investigamos conteúdos suspeitos que tenham impacto nas eleições estaduais em Goiás. Energia tem sido um dos temas centrais do debate eleitoral em Goiás e, por isso, precisa ter suas informações divulgadas com precisão. Peças de desinformação atrapalham o processo eleitoral pois enganam a população, que deve fazer sua escolha a partir de dados verdadeiros e confiáveis.

Como fazer denúncias de conteúdo suspeito sobre a eleição estadual: Envie o conteúdo em questão para o nosso número de Whatsapp (6232501173) ou para o nosso e-mail tembase@opopular.com.br.