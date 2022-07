Política Nomeação de mesários termina no dia 3 de agosto; entenda as regras No dia 2 de outubro, cerca de 150 milhões de eleitores irão às urnas no país

Termina na próxima quarta-feira (3) o prazo para nomeação de mesários que irão trabalhar nas eleições 2022. No total, segundo estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serão cerca de 2 milhões de mesários que começaram a ser convocados em 5 de julho. No dia 2 de outubro, aproximadamente 150 milhões de eleitores irão às urnas em todo o país para escolher os ocupantes d...