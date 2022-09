Política O POPULAR e CBN definem regras para debate com candidatos a governador de Goiás Participam do evento, no próximo dia 21, os seis nomes com representação partidária no Congresso Nacional

O jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia realizam debate entre os candidatos a governador de Goiás no dia 21 de setembro, das 9h às 11h30, no auditório do Grupo Jaime Câmara. Os seis candidatos com representação partidária no Congresso Nacional participam do debate. São eles: Ronaldo Caiado (UB), Gustavo Mendanha (Patriota), Major Vitor Hugo (PL), Cíntia Dias (PSOL), Wo...