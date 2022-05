Política OAB Goiás recomenda renúncia de cargo para membro que for disputar eleições Resolução inclui integrantes de conselho, de diretoria de comissões e funções de livre nomeação; texto proíbe ‘vínculo da imagem da Ordem a vertentes políticas’

A Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) recomendou a seus membros que pretendem disputar as eleições deste ano que renunciem aos cargos que ocupam na seccional. A resolução, editada pelo presidente Rafael Lara Martins em 20 de maio, vale para membros do Conselho Seccional, de diretoria de comissões e outros cargos de livre nomeação. O ato normativo tamb...