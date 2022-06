Política Oposição alerta para riscos de ameaças golpistas e fake news Líderes do PT, PSDB, MDB e PSB criticam ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral e ao Judiciário, avaliando cenário de crise institucional e até de golpe

A quatro meses das eleições, os sucessivos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral, colocando em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, além de discursos e ações contra ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), motivam debate sobre possíveis crise institucional e repercussão no pleito. Insinuações gol...