Política Para atender cota de gênero, siglas começam a fazer substituições

Diante das renúncias, parte das siglas já começou a substituir os nomes ou fazer ajustes para garantir o porcentual mínimo de gênero. A legislação estabelece que as chapas devem ter, no mínimo, 30% de um dos gêneros. Como historicamente o número de mulheres candidatas é menor que o de homens (apesar de elas serem maioria do eleitorado), a regra ficou conhecida como “...