Candidato ao governo pelo Novo, o empresário Edigar Diniz destaca o futuro do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do estado de Goiás como um dos assuntos mais importantes a serem discutidos durante o debate promovido pelo POPULAR e CBN Goiânia nesta quarta-feira (21).

Edigar afirmou que se preocupa com os planos dos adversários Gustavo Mendanha (Patriota) e Major Vitor Hugo (PL) sobre o tema. Mendanha já afirmou que pretende tirar Goiás do regime. Já Vitor Hugo propôs revisão por meio de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro (PL), caso os dois sejam eleitos.

Para Edigar, o RRF foi vital para organizar as contas do estado. “Se eu abrir mão desse parcelamento, as dívidas voltam. Vai voltar a ser um estado inadimplente, ficar totalmente desarranjado do ponto de vista fiscal”, afirmou.

O candidato também criticou a ausência no debate do candidato à reeleição Ronaldo Caiado (UB). “É importantíssimo que o atual governador estivesse aqui. É como se estivéssemos na véspera da final de um campeonato, momento mais decisivo para o estado, e o técnico atual não está presente. Isso mostra falta de compromisso e de respeito com as pessoas”, disse.

