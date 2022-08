Política Perfil dos candidatos: Cíntia Dias do PSOL

Partido/Nº: PSOL/50 Federação: PSOL REDE (PSOL/REDE) Coligação: chapa pura Cargo: presidente estadual do PSOL Vice: Edson Braz (Rede) _________________________ Idade: 45 anos Onde nasceu: Goiânia-GO Formação: Ciências Sociais Ocupação: socióloga Biografia Cíntia Dias é socióloga e presidente do PSOL goiano. Com licenciatura em Ciências S...