Partido/Nº: Patriota/51

Federação: não se aplica

Coligação: Patriota/Republicanos/PMN/PMB/Agir/DC/PROS

Cargo: não ocupa cargo público ou no Patriota

Vice: Heuler Cruvinel (Patriota)

_________________________

Idade: 39 anos

Onde nasceu: Goiânia-GO

Formação: Educação Física

Ocupação: professor de Educação Física

Biografia

Filho do ex-deputado estadual Léo Mendanha, Gustavo Mendanha é formado em Educação Física, mas acompanhou o pai na política. Ele foi vereador por dois mandatos, entre os anos de 2009 e 2016, período em que foi presidente da Câmara de Vereadores de Aparecida por duas gestões, entre 2013 e 2016. Na gestão de Maguito Vilela, foi secretário de Esporte e Lazer. Em 2016, foi eleito prefeito de Aparecida de Goiânia pelo MDB e reeleito em 2020. Em 2022, filiou-se ao Patriota.

Patrimônio

R$ 946.133,99

Entrevista

Mendanha diz que “governo atual prestou um desserviço para o desenvolvimento econômico de Goiás”

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia mencionou que, além da falta de incentivos públicos ao setor produtivo e industrial, houve uma espécie de ‘caça às bruxas’ por parte do governo de Ronaldo Caiado sobre as pessoas relacionadas com o ex-governador Marconi Perillo. “Me estranha agora eles estarem juntos, mas isso faz parte da política”, disse. Candidato ao governo pelo Patriota, Gustavo Mendanha, foi o terceiro entrevistado da série de sabatinas do POPULAR e CBN. Durante a conversa, realizada nesta quarta-feira (17), Mendanha defendeu a criação de uma agenda voltada para o desenvolvimento econômico do Estado, o uso de parcerias público-privadas e unificação de benefícios sociais.

Você acabou deixando o MDB, foi para o Patriota, tentou formar uma frente contra o atual governo, e no final acabou apenas com apoio do Republicanos. Por que essa dificuldade na formação da chapa?

Não, na verdade são sete partidos que compõem nossa aliança: Patriota, Republicamos, Agir, DC, Mobiliza, Mais Brasil e Prós. Na composição, nós buscamos nomes que pudessem representar tudo aquilo que a população goiana espera. É uma chapa que me deixa muito tranquilo, muito à vontade para estar defendendo aquilo que nós acreditamos.

O senhor já declarou voto ao presidente Bolsonaro e tem tentado atrair o voto dos bolsonaristas aqui em Goiás. O presidente tem um candidato apoiado por ele, que tem dito que o senhor sempre se aliou com a esquerda. Como é que o senhor lida com essa “acusação”? E como seria uma gestão sua, teria espaço para grupos de esquerda?

Olha, eu faço política com pessoas. E nesse momento aquelas pessoas que estão trabalhando comigo, claro, vão participar do eventual governo. Agora, uma coisa pode ter certeza, eu não vou trazer pessoas de fora como fez o atual governador, deixando seus aliados de primeira hora fora da participação do governo.

O senhor deu uma entrevista recente a Jovem Pan em que o senhor disse que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estava usurpando as funções de outros poderes, e criticou também o ministro Alexandre de Moraes. Qual sua posição em relação a isso?

Eu sou legalista, quem tem que fazer leis são as Câmaras, o Senado. Não compete à Justiça querer usurpar uma função que é do Legislativo. E essa é minha crítica.

O que o TSE fez?

Em vários momentos o TSE ou outros tribunais aí vem entrando naquilo que é de função do legislativo. Isso acontece e aconteceu em vários momentos. Então, eu sou legalista e defendo que o Legislativo possa cumprir o seu papel, e o Judiciário cumprir o seu papel.

Sobre essa discussão sobre a urna eletrônica e possíveis fraudes. O que o senhor acha?

Olha, existe aí, sim, essa discussão. Eu acho que cabe a Justiça mostrar se essas urnas são de fato confiáveis ou não.

Mas, não caberia ao presidente também mostrar alguma prova de qualquer fraude?

Olha, nosso papel nesse momento é discutir o nosso Estado, e eu, claro, tenho as minhas posições, as minhas convicções. Eu acredito na Justiça e acredito no papel que todos nós temos de defender, enfim. E essa é uma discussão que nós realmente devemos ter, para saber se de fato não há nenhum indício de haver qualquer tipo de situação que venha prejudicar as eleições.

No início da campanha, o senhor fez uma crítica ao candidato ao Senado Marconi Perillo em respeito a decisão dele de não sair candidato ao governo. O senhor, inclusive, falou de um acordo velado entre ele e o governador Ronaldo Caiado. Por que o senhor fala desse acordo velado?

Não, na verdade eu não fiz uma crítica. O que eu disse é que figuras muitas próximas ao governador Marconi Perillo tinham declarado apoio ao atual governador Ronaldo Caiado, e que existia um apoio velado, e que nos próximos dias nos veríamos figuras próximas ao governador Ronaldo Caiado declarando apoio ao candidato ao Senado Marconi Perillo. E isso aconteceu, né?! Você teve aí alguns prefeitos que declararam apoio ao governador Caiado e agora tá vindo a contrapartida. Os dois realmente tem uma aliança velada, isso tá muito claro.

No seu plano de governo, quando a gente fala da área social, um dos pontos é a criação de um cartão inteligente. Como é que funcionaria isso dentro da estrutura que o Estado tem hoje?

O que nós queremos fazer é tornar o Estado de Goiás um Estado inteligente, no sentido de usar a tecnologia para facilitar e melhorar a vida das pessoas, com prontuário eletrônico, com a integração entre sistemas, com a utilização da tecnologia para combater a criminalidade. Nesse caso especial, não só a criação de um cartão, aonde as pessoas terão todos os seus benefícios sociais, daqui a pouco todos os seus documentos em um só cartão. Um outro projeto que nós temos é para que as pessoas de baixa renda, e em Goiás hoje tem mais de 1,3 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, para que quando elas comprarem os produtos da cesta básica, esse ICMS seja devolvido no cartão para ele comprar no comércio local.

Essa questão de unificar os programas sociais, não existe só um hoje em Goiás?

Você tem dois programas, o Mãe de Família (Mães de Goiás) e um voltado aos jovens. Essa unificação é para que todas as famílias, inclusive aumentando esse benefício, que passam dificuldade de fato, terem condição de ter uma nutrição, de ter qualidade de vida.

O senhor acha que é possível aumentar para quanto?

Hoje é R$ 250 por família e a ideia é que nós possamos levar isso para R$ 210 por pessoa, assistindo todas essas famílias, inclusive, aquelas que estão fora dos programas sociais hoje. São mais de 200 mil famílias.

Qual seria o impacto disso e de onde viria esses recursos?

Temos hoje o Protege e lá o valor é suficiente para implantar o programa. O impacto é de R$ 6 milhões por ano (o candidato corrigiu posteriormente o valor, R$ 600 milhões por ano). O Protege arrecada R$ 1,8 bilhão por ano, e a partir desse recurso nós temos condição de assistir essas famílias que passam dificuldade nesse momento.

O senhor citou pesquisas qualitativas e quantitativas, um desafio que o senhor ainda tem é de se tornar mais bem conhecido no interior. E o senhor falou que não vai participar nos debates nos quais o governador também não participe. Não seria uma oportunidade para o senhor se apresentar?

Não, eu só irei nos debates que for o atual governador. Quero debater com ele os problemas do Estado de Goiás. Quero apresentar soluções e, nesse sentido, estarei participando, se ele correr, paciência.

Num futuro possível governo, o senhor manteria essa a redução atual do ICMS do combustível?

Claro, acho que isso é importante, principalmente para amenizar um pouco a dificuldade que as pessoas tem vivido nesse tempo. O governador há quatro anos atrás disse que estaria reduzindo o ICMS e depois deu uma série de desculpa. Foi o presidente Jair Messias Bolsonaro que enviou uma medida para o Congresso Federal reduzindo e unificando a alíquota, não só do combustível como de outros itens.

Na área de segurança, o senhor não confirmou ainda a defesa das câmara nas fardas dos policias. A gente tem uma média nacional de 2.9 por 100 mil habitantes de morte por parte de policiais, e aqui em Goiás são 8. É muito acima da média nacional, algo que não pode ser considerado normal. O que o senhor pretende fazer para reduzir isso?

No meu caso eu vou priorizar sim o uso de tecnologia. Veja só, Aparecida de Goiânia tem 650 câmeras em ruas e avenidas, e mais de 3 mil em equipamentos públicos como escolas, CMEI’s, enfim. Nós temos um projeto de implementar o mesmo sistema no Estado de Goiás. A ideia é que nós possamos fazer um projeto para também fazer um Estado inteligente. Uma das medidas é a infraestrutura tecnológica. Então, num primeiro momento, fazer a fibra ótica chegar nos 246 municípios goianos, e depois disso colocar 24 mil câmera espalhadas em pontos, claro, a partir da Polícia Militar, da PRF, da Polícia Civil. Nós vamos priorizar, sim, usar a tecnologia para combater a criminalidade, para combater o tráfico de drogas, para combater todo tipo de crime. No caso da utilização de câmaras nos uniformes, é algo que tem que ser discutido, e discutido com aqueles que trabalham com a segurança pública. A princípio, eu diria que nós vamos trabalhar para o videomonitoramento de todo o Estado de Goiás.

O POPULAR iniciou uma série de reportagens especiais a respeito dos desafios do próximo governador, e uma das questões foi o desenvolvimento econômico e a necessidade de atrair mais investimentos. O setor produtivo, o setor industrial fala que houve uma vilanização dos incentivos fiscais. O que o senhor pretende fazer nessa área? Você pode conceder mais incentivos ou rever essa política?

Infelizmente, esse governo prestou um desserviço para o desenvolvimento econômico do Estado Goiás. A última grande indústria que chegou no Estado de Goiás foi a Caoa. E algumas indústrias que estavam no Estado, como a Creme Mel, deixou o nosso Estado pela falta de incentivo, pela falta de diálogo com o setor produtivo e, de alguma forma, uma caça às bruxas de pessoas que tinham relação com o ex-governador. Me estranha agora eles estarem juntos, mas isso faz parte da política. Agora, o que nós precisamos é de ter realmente uma agenda voltada ao desenvolvimento econômico do Estado. Nós fizemos isso em Aparecida. Em 2017, quando assumi o governo eram um pouco mais de 35 mil empresas ativas, estou falando de pequenas, médias, profissionais liberais e grandes indústrias. No dia 31 de março, quando deixei o governo, já eram mais de 69 mil empresas ativas. E é o que eu digo, o melhor programa social é o emprego. E o emprego ajuda a reduzir a desigualdade social, mas também a violência.

Mas, de que forma? Mantendo a atual política de incentivos fiscais, o que vai ser feito no sentido de atrair essas empresas?

Nós temos que ampliar, nós temos facilitar a vinda dessas empresas.

Nessa área da educação, o senhor propõem mais colégios militares. O senhor que aumentar de quanto para quanto? E fala também em vouchers para garantir mais vagas para a educação.

Bom, vouchers é aquilo que eu disse sobre a parceria entre público e privado. Nós fizemos isso em Aparecida, nós ampliamos para quase 10.000 novas vagas no ensino fundamental e CMEI’s. Nós fizemos parcerias com as instituições e adquirimos vagas com as escolas particulares. O que nós não podemos é a criança, é o jovem sem a oportunidade de estudar. Eu sou um defensor da parceria pública-privada e nós faremos isso no nosso governo.

E sobre os colégios militares?

Os colégios militares é uma discussão que nós temos que fazer em regiões do Estado em que nós entendamos que o colégio militar possa colaborar não só com o ensino, mas também no sentido de regiões que são mais vulneráveis, onde nós temos mais violência. A participação dos colégios militares tem sido importante.

