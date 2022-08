Partido/Nº: UP/80

Federação: não se aplica

Coligação: chapa pura

Cargo: não ocupa cargo público ou na UP

Vice: Luciana Amorim (UP)

_________________________

Idade: 71 anos

Onde nasceu: Goiânia-GO

Formação: História

Ocupação: servidor público aposentado

Biografia

Professor de História aposentado, o professor Reinaldo Pantaleão já disputou os mandatos de deputado estadual, deputado federal, vereador e prefeito de Goiânia pelo PSOL, sigla à qual foi filiado por mais de 15 anos. Ele se desfiliou em 2022, quando se mudou para a Unidade Popular (UP), partido pelo qual está na disputa para governador.

Patrimônio

R$ 22.000,00

Entrevista

Candidato ao governo, professor Pantaleão reforça ideia de reestatização de empresas privadas

Professor Pantaleão, candidato ao governo de Goiás pela Unidade Popular, disse que empresas como Enel e o consórcio responsável pelo transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia não prestam um serviço de qualidade, e cabe ao Estado reassumir essa função. Durante a entrevista ao POPULAR e CBN, nesta sexta-feira (19), o professor aposentado também citou a proposta de desmilitarizar a Polícia Militar.

Uma das suas propostas é de obrigatoriedade para que o alto escalão do governo utilize o sistema público de educação e saúde. Na prática, o que mudaria?

Bem, primeiro o Sistema Único de Saúde (SUS), que é elogiado não só no Brasil, mas inclusive fora do Brasil, tem feito um trabalho sensacional. E a saúde que nós estamos vivenciando no país, ela tem passado por vários problemas. A nossa preocupação básica, da Unidade Popular, é que esse sistema dê oportunidade para as camadas mais necessitadas que, obviamente, são as que mais o procuram. Essa é a preocupação fundamental. A saúde é um bem público, ela não é um bem privado. A Unidade Popular tem como preocupação que aquilo que se arrecada, dentro daquilo que o Estado recebe do governo federal, tenha a saúde como uma das prioridades básicas. A prioridade é atender a demanda das regiões carentes, nós temos que regionalizar os hospitais públicos. Temos que estabelecer um contato com a população carente para que essa população não venha para Goiânia para poder ser atendida aqui, e aqui às vezes não ter vaga.

No Congresso já houve duas propostas para obrigar ocupantes de mandatos eletivos a utilizarem o SUS, e nas duas vezes os projetos foram considerados inconstitucionais. Na Câmara de Goiânia, a mesma coisa. Como iria propor essa obrigatoriedade? Não é meio eleitoreira essa ideia?

A obrigatoriedade é uma imposição? É responsabilidade! Porque, na verdade, é inconstitucional no aspecto de que o SUS tem como fundamental o atendimento público. Não é isso?! Como você estabelece que é uma obrigatoriedade, você tem uma imposição? Não, você tem necessidade de que esse dinheiro público seja aplicado para as camadas necessitadas. Na Constituição fala saúde, educação e segurança. Não é uma obrigação constitucional? É uma obrigação constitucional. Não é um aspecto eleitoreiro, compreende o nível da Constituição.

Na área social, o senhor fala da criação de frentes de trabalho nos bairros como uma forma de gerar emprego. Seria apenas isso, essa forma de geração de empregos?

Não, a geração de emprego ela tem que ser uma constante. O Brasil vive uma crise de desemprego. Nós temos a informalidade muito grande. Mas, o emprego não só é uma necessidade básica daqueles que têm na sociedade a obrigação de cumprimentos legais, de impostos, etc. e tal, mas esse emprego tem que ser uma constante. Tem que incentivar com isso as indústrias, principalmente, as pequenas e médias. Não isentar as grandes empresas como vem sendo feito rotineiramente. É uma frente constante.

Entre suas propostas, existem algumas que aparentemente são atribuições dos municípios. Por exemplo, interromper militarização da Guarda Metropolitana, da Guarda Civil dos municípios. Outro exemplo, mudar nomes de ruas que homenageiam ditadores. O que o Estado pode fazer em relação a isso?

A Guarda Municipal tem o papel de preservação do patrimônio, correto?! Quer dizer, na medida que a Guarda Municipal tem esse papel, inclusive, militar de andar armado. E isso aí destoa daquilo que ela foi criada. Na medida que a segurança é uma necessidade básica da população, quer dizer, não há uma ingerência do Estado no município nesse sentido. Há uma necessidade de que o município acompanhe as demandas da cidade, e que o Estado obviamente reforce esse processo.

No plano, o senhor traz uma perspectiva com relação ao transporte público de meia passagem para os estudantes. Hoje o Estado tem um programa, que é do passe livre estudantil, 100% subsidiado pelo governo do Estado. O senhor pretende mudar isso?

Primeiro, a luta pelos estudantes pela sua passagem, e obviamente o Estado mantém esse trabalho, mas nós queremos ampliar isso para outros setores também, não só para estudantes. Então, o Estado vai, na minha condição de administrador e governador de Estado, vai manter o Estado tendo esse compromisso com o passe livre para o estudante. Segundo, você hoje tem meias passagens de terminais para terminais, então teria que ser mais integrado. Mas, fundamentalmente, o passe livre tem que ser uma preocupação sim para o estudante.

Então vai manter o passe livre estudantil?

Não só manter, como ampliar. Porque a meia passagem foi uma luta dos estudantes, mas a nossa preocupação é ampliar isso para os setores estudantis como um todo.

O plano também fala sobre o passe livre, de ampliar para os desempregados. O senhor sabe quanto seria esse alcance? E o custo disso?

É obvio que se você me perguntar dados, valores que vão ser aplicados, eu teria que ter em mãos aqui a própria estrutura do Estado, o próprio orçamento para esse tipo de aplicação. Mas, nós temos um desemprego muito grande, e esse desempregado ele tem que ter, pelo menos, uma ajuda do ponto de vista público para poder, evidente e natural, participar. Quanto seria gasto? Ora, é só você evitar, por exemplo, gastos infrutíferos que as vezes são feitos.

Qual gasto infrutífero?

Tem coisas aí até curiosíssimas. Quer dizer, órgãos estaduais que pagam enormes quantias por mês em alugueis de secretarias. E depois alugam outros prédios e deixam o prédio público praticamente a mercê. Então, são gastos infrutíferos.

Uma das propostas de reestatização da Celg. Tem algumas propostas nesse sentido, mas não fica claro de que forma isso aconteceria. O Estado compraria de novo a Celg?

Essa reestatização não é nenhuma novidade, até mesmo para o sistema capitalista. Quer dizer, a Inglaterra, por exemplo, está reestatizando a questão da água, porque viu que a empresa que tomou conta não levou a nada. Então, esse processo tem as cláusulas que estabelecem essa venda, ela cria obstáculos para essa reestatização, você tem razão. Mas, o Estado está lucrando com as vendas? O que a Celg trouxe para o Estado de benefício? O que a Enel está trazendo a não ser uma constante denúncia de falta de boa prestação de serviço? Então, essa reestatização estabelece uma política clara de que o Estado tem que ter o seu papel na saúde, na educação, na segurança. E essa reestatização passa, inclusive, por um debate técnico, um debate com a população para mostrar onde é que esse dinheiro está sendo utilizado. Essa discussão tem que ser feita. Nós não podemos ter medo de levantar as coisas e colocar o dedo na ferida daquilo que está prejudicando a população. O Estado tem que prestar o seu serviço de boa qualidade, porque ele arrecada muito.

Ainda nessa discussão sobre privatizações, o senhor citou Ipasgo e Iquego, e existem propostas sobre privatização de ambos. Qual é sua ideia?

O que foi a Iquego em determinada momento da história de Goiás? Uma indústria respeitável, não só em Goiás, como no Brasil. Hoje, praticamente desativada. Ora, você tinha um corpo técnico científico da Iquego elogiado em todo o mundo, e de uma hora para outra abandona-se? Por que não se pode voltar esses profissionais? Por que não abre-se um concurso público para essa área específica? Ipasgo, há uma conversa, eu ouvi até uma entrevista do presidente do Ipasgo dizendo que o Ipasgo vai dar muito lucro se for privatizado. Mas, pera aí, o papel do Ipasgo é dar lucro? Não, é de prestar serviço porque ele recebe da população. Então, o Ipasgo tem a preocupação com o lucro?! Ora, o Estado tem a obrigação, inclusive constitucional, de prestar um bom serviço. O Estado tem que interferir sim em todos os setores. Nós estamos dizendo que o Estado tem um papel social, público e coletivo, e não individual.

O senhor fala em estatizar o sistema do transporte coletivo. Como é que é esse planejamento?

Nós da Unidade, para não deixar dúvidas, somos a favor de um transporte público estatizado, totalmente estatizado.

No seu plano de governo, primeiro se fala na mudança da forma de treinamento da Polícia Militar (PM), e depois fala no fim da PM. Qual que é a ideia, afinal?

A Polícia Militar tem que receber um treinamento para sua ação. Nós defendemos uma Polícia Militar preventiva e não só ostensiva. Mas queremos que esse processo vá sendo uma desmilitarização no sentido de que ela não pode servir apenas para punir, tem que servir também para orientar. Esse processo é paulatino, eu não vou chegar como governador de Goiás e mandar para a Assembleia o fim da Polícia Militar. Essa desmilitarização é um processo de educação, feito através de uma qualificação, através de salários para essa política preventiva, para condições técnicas. E é bom salientar que não é nenhuma novidade, têm países que nem Exército formal têm. Por isso, no nosso programa, quando a gente fala desmilitarização inclusive das próprias escolas militares é porque as escolas militares recebem inclusive uma reestruturação física que as escolas públicas não têm.

O candidato nas redes sociais

Instagram @prof_pantaleao

Facebook @Proffpantaleao

Twitter @ProfPantaleao80