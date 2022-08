Partido/Nº: União Brasil/44

Federação: não se aplica

Coligação: MDB/União Brasil/Podemos/PTB/PSC/PSD/Avante/PRTB/PP/Solidariedade/PROS/ PDT

Cargo: governador de Goiás

Vice: Daniel Vilela (MDB)

Idade: 72 anos

Onde nasceu: Anápolis-GO

Formação: Medicina

Ocupação: governador de Goiás

Biografia

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado também foi deputado federal e Senador. Além disso, foi candidato a presidente da República em 1989. Vindo de uma família tradicional da política goiana, ele ainda traz na sua trajetória a criação da União Democrática Ruralista (UDR), que tinha o objetivo de defender os interesses de donos de terra. O governador é formado em Medicina e é produtor rural. Hoje, concorre à reeleição.

Patrimônio

R$ 24.874.436,19

Entrevista

Caiado diz que falta de energia elétrica “é fator estrangulador do crescimento”

Sexto entrevistado da série de sabatinas realizada pelo POPULAR e CBN, nesta segunda-feira (22), o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) defendeu as forças policiais e reforçou a continuidade do plano de governo apresentado em 2018 ao buscar a reeleição. Caiado reafirmou que pretende dar continuidade à gestão feita nesses últimos quatro anos. Quanto à média estadual de 8 mortes a cada 100 mil habitantes durante confrontos policiais estar muito acima da média nacional, o governador afirmou que este “não é mais e não vai ser” um problema.

A segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, aponta o senhor com uma vantagem em relação ao demais candidatos, inclusive subindo 10 pontos em relação à primeira rodada da pesquisa. Isso muda a sua estratégia para as eleições deste ano?

Em nada. Primeiro lugar, agradecer a confiança da população. E em segundo lugar manter o mesmo ritmo, continuando o mesmo trabalho, ouvindo as pessoas. Também levando as nossas propostas a todo o Estado de Goiás, caminhando também junto àquelas regiões que estão com maior demanda. Ao mesmo tempo, visitar todos os poderes constituídos e órgãos independente do Estado de Goiás, como assim faço em todas as minhas campanhas eleitorais.

O seu plano traz um tom de continuidade. E, em tese, o Estado tem mais condições de investimento, porque entrou no regime de recuperação fiscal. O senhor não poderia ousar mais?

É importante que a gente tenha a noção do que é ousadia do planejamento. Ousadia é exatamente você poder responder àquela necessidade imediata, as dificuldades que as pessoas estão passando. É você poder planejar e administrar uma crise como nós vivemos e em que nós recebemos o Estado. E outro ponto interessante, a página 5 do plano de governo mostra como será a nossa governança. Primeiro, os primeiros quatro anos, depois um projeto que nós encaminharemos à Assembleia Legislativa projetando Goiás até o ano 2040. Você se lembra que já teve projeto de metrô em Goiânia, de um trem-bala até Brasília. Um programa de governo tem que ser compatível com a realidade que nós temos no Estado de Goiás, porque sinalizar obras faraônicas serviu muito mais para caixa dois do que para beneficiar a sociedade goiana. Qual é o fator, hoje, estrangulador do crescimento de Goiás? É um só, energia elétrica.

O senhor acha que essa redução do PIB industrial, esse processo aí de 10 anos sem grandes investimentos, é tudo culpa só da Enel?

Não. Você não teve uma diminuição, você teve um crescimento menor. Entende? Você não teve uma diminuição, você tinha 3%, você veio para 2, mas você cresceu. E por que você não cresceu mais? Porque tem que analisar aquilo que nós passamos. Ou seja, uma pandemia, quando atinge tudo, você teve uma demanda – mas, até por causa de uma questão de segurança alimentar – que, realmente, as commodities agrícolas tivessem ali um melhor preço e uma melhor competitividade para que elas fossem alavancadas naquele momento. E naquela hora, todas as indústrias do mundo passaram a ter dificuldade para que tivessem um fornecimento dos insumos. Então, nós temos que analisar cada situação diante de um momento.

Quando o senhor fala da expansão agrícola, a grande reclamação é essa: que está investindo muito na produção de commodities, que vão para fora, e pouco se gera de investimento no Estado.

Tem que entender a vocação do Estado. A tecnologia maior que existe hoje no país em agropecuária está instalada em Goiás. Hoje nós temos um centro de inteligência artificial, montado dentro da estrutura daquilo que chama Centro de Produção Exponencial da Agropecuária. Antes de se falar em 5G, o 5G já existia lá dentro. Quando você fala de expansão, está dizendo aumentar a produção, ao mesmo tempo, com tecnologia máxima. O que hoje é o grande gargalo e o que mais vem acometendo as famílias neste momento. É fundamental que você atenda mais aquilo que é a condição de alimentação das famílias, nós não podemos descuidar. A industrialização virá no momento que tiver a produção acoplada com o fornecimento de energia.

Na área de segurança, o Estado de Goiás é o terceiro do país com maior porcentual de letalidade policial. A média nacional é 2.9, e Goiás com 8 a cada 100 mil habitantes. O senhor pretende fazer o que para barrar ou, pelo menos, reduzir? Ou para o senhor isso não é um problema?

Era, não é mais e não vai ser. Nós vamos ser os menores do Brasil. Porque quando eu cheguei no Estado, Goiás era dominado pela bandidagem.

Então era preciso matar?

Não é isso, ninguém está falando em ter que matar, teve confronto, ué. Tá certo? Meu policiais tiveram que enfrentar armas de guerra. O cidadão não saía de casa, a mãe não passeava com o filho na praça. As empresas eram totalmente enjauladas porque tinha uma pequena janelinha ali para poder vender o produto. As facções mandavam nas escolas. Então, isso aí, sem dúvida alguma, elevou esse porcentual porque a nossa polícia teve que enfrentar estruturas consolidadas, enraizadas e com alto poder bélico. Hoje, como eles já aprenderam que bandido não se cria em Goiás, e que ou muda de profissão ou muda de Estado, você vai ver que nós vamos ter os menores índices do que todos os Estados do Brasil.

Pois é, mas já teve redução da criminalidade e continua havendo casos. Semana passada teve um caso de uma pessoa que foi levada em viatura e depois foi morta. Eles alegaram que era confronto, mas não era confronto.

Ora, este caso específico que você citou, imediatamente foi solicitada a prisão deles. Tá certo? Imediatamente. Se tem algo que eu como governador não admito dentro da nossa força de segurança, que eu tenho orgulho de ser o comandante em chefe delas, é milícia e nem comportamento que não seja de coragem no enfrentamento de bandido. Eles foram imediatamente punidos, foi pedido a prisão dele e já estão presos. Esse é o tratamento que nós damos, e não admitimos esse excesso. Dentro de um confronto, é lógico que eu preparo a minha tropa para não perder os meus soldados. Eu dou a eles o que tem de melhor em preparo. Goiás tem o menor número de polícias de toda história dos últimos 30 anos, e no entanto nós somos o primeiro lugar no Brasil em segurança pública. O bandido não pode colocar o Estado de joelhos. O Estado não pode ser sequestrado pela bandidagem.

Mas o senhor disse que são punidos os excessos. O senhor promoveu dezenas de policiais que eram alvos, que respondiam a ações criminais. Não seria o caso de aguardar primeiro a investigação e saber se eles vão ser absolvidos para depois promovê-los?

Todos eles já estão julgados e foram absolvidos e tiveram direito a continuidade.

Na época da promoção não, eles ainda respondiam ações.

A regra que nós cumprimos é esta aí. Esta promoção vem associada a uma análise que foi feita, e se eles são ali impedidos ou não - tá certo? - de poderem ter aquela progressão na sua carreira.

Na área social, o senhor disse no começo sobre o momento que a gente vive de crise, desemprego, pessoas passando fome, e agora há pouco o senhor falou sobre o preço da cesta básica. Alguma previsão em relação, por exemplo, à redução do ICMS?

Quando a pessoa diz ‘eu vou diminuir o ICMS’, é preciso que saiba que eu – e eu cumpri o que eu prometi – diminui o ICMS no momento em que teve uma lei federal, e a lei federal autorizou. Então, a lei federal disse o seguinte ‘olha, baixe o valor do ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações’, imediatamente fui o primeiro governador do país a baixar o decreto baixando todos eles, e não perdi o IRRF. Então, como é que eu vou chegar para você e dizer ‘eu vou baixar o ICMS’? Eu prefiro aumentar a produção.

Na estrutura administrativa, o Estado tem hoje mais de 27 mil temporários. Muito mais do que nos últimos 12 anos. Há críticas em relação a isso, porque impacta na prestação de serviço, abre espaço para indicações políticas e para virar moeda de troca eleitoral, também. O senhor vai reduzir temporários?

Volto a dizer, momento que nós passamos a cumprir todas as etapas do plano de redução fiscal, o que aconteceu? Como nós estamos cumprindo à risca o plano, eles disseram (comitê que gere as concessões do Estado de Goiás) a nós o seguinte, ‘olha, vocês podem agora abrir concurso’. Então, nós estamos abrindo concurso em todas essas áreas, os editais já estão aí. Mas, tanto a Justiça quanto o Ministério Público entendiam que, diante de uma situação em que nós vivíamos naquela hora, nós precisávamos ali da figura do temporário para poder levar adiante obras que eram necessárias, emergenciais e que não podiam ser adiadas em decorrência da situação emergencial em que nós vivemos na pandemia. Essas pessoas que estão hoje na condição de temporárias, estão vendo os editais abertos e elas já estão se inscrevendo. Isso aí é uma transição.

A pesquisa Serpes mostrou também, na disputa ao Senado, o ex-governador Marconi Perillo como primeiro colocado; os três candidatos da sua base não conseguiram avançar muito. Os dois senadores que seguem para os próximos quatro anos não são aliados do senhor, e com a possibilidade de Marconi vencer, seriam três. Como o senhor vê essa questão?

Quero agradecer aos candidatos que estão com seus nomes na chapa nossa para o governo do Estado, porque realmente entenderam o momento em que nós estávamos passando, e que hoje cada partido tem a independência de soltar o seu candidato. Não vamos suprimir etapa não, vamos degrau por degrau, aí nós vamos ver como é vai ser a campanha eleitoral no dia 2 de outubro.

O candidato nas redes sociais

Instagram @ronaldocaiado

Facebook @ronaldocaiado44

Twitter @ronaldocaiado

TikTok @ronaldocaiado44