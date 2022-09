Política Pesquisa Serpes: diferença entre Marconi (25,8%) e Waldir (13,2%) volta a crescer para o Senado No novo levantamento, realizado dos dias 12 a 14 de setembro, a frente do tucano é de 12,6 pontos

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) volta a ampliar sua frente na disputa ao Senado em Goiás, com 25,8% das intenções de voto na quarta rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. O deputado federal Delegado Waldir Soares (UB) caiu 5,3 pontos porcentuais e aparece com 13,2%. No novo levantamento, realizado dos dias 12 a 14 de setembro, a frente do tucano é de 12,6 ponto...