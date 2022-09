Em cenário estável, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) tem 52,4% de intenções de voto na corrida ao governo, enquanto o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) aparece com 16,2% na quarta rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. Realizado dos dias 12 a 14 de setembro, o levantamento aponta vitória em primeiro turno de Caiado, com quase 66% dos votos válidos.

A frente do governador voltou a crescer e passou de 34,7 pontos para 36,2 pontos, na comparação com a terceira rodada, divulgada há uma semana. Embora Caiado tenha oscilado negativamente 1,5 ponto nas intenções de voto, seu principal adversário variou 3 pontos para baixo.

Entre os demais adversários, apenas um apresentou oscilação positiva: o deputado federal Major Vitor Hugo (PL) aparece com 6%, 1,3 ponto a mais do que a rodada anterior. O professor Wolmir Amado (PT) tem 2,2%, mesmo índice.

Ele é seguido pela professora Helga Martins (PCB), com 0,9% e pela socióloga Cíntia Dias (PSOL), com 0,7%. O empresário Edigar Diniz (Novo) e o professor Reinaldo Pantaleão (Unidade Popular) têm 0,5%, cada.

Dos 801 entrevistados, 14,9% afirmaram ainda não saber em quem votar (com oscilação positiva de 2,7 pontos), mesmo quando mostrada a cartela com os nomes dos oito candidatos ao governo. O índice dos que disseram que votarão nulo ou não comparecerão às urnas é de 5,6%.

A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos GO-01516/2022 e BR-06004/2022.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, Caiado e Mendanha tiveram oscilação para baixo: o governador aparece com 36,7% e o ex-prefeito, com 9,6%.

Vitor Hugo é citado por 3,5% e Wolmir Amado por 1,1%. Todos os demais candidatos ao governo têm menos de meio ponto porcentual.

O índice de indecisos permanece semelhante: 43,9%. Os votos nulos ou abstenção somam 4,2%.

Mais da metade do eleitorado (53,4%) goiano não rejeita nenhum nome na disputa ao governo. Caiado enfrenta a maior resistência, de 12,5%, e Vitor Hugo vem em seguida, com 8,4%.

Questionados sobre em quem não votariam de jeito algum nesta eleição, 7,1% apontaram Wolmir Amado e 4,9%, Gustavo Mendanha.

Estratificada

Nesta nova rodada da pesquisa estimulada, Caiado alcança os maiores porcentuais entre mulheres (53,2%), eleitores com 50 anos ou mais (57%) e aqueles que cursaram apenas ensino fundamental (54,1%). Mendanha tem 17,9% no grupo que tem ensino médio e 19,4% entre jovens (16 a 29 anos). No grupo de mulheres, cai a 14,6%.

Major Vitor Hugo tem 9,3% entre homens e desce a 3,1% no universo feminino.

Considerando as regiões do estado, Caiado tem o menor porcentual na capital: 45% contra 23,1% de Mendanha. O governador atinge 63,5% no Sul e 56,9% no Norte.

Na Região Sudoeste, Vitor Hugo passa bem à frente de Mendanha: 14,7% a 7,8%. Caiado tem 51%.

Ainda na capital, Vitor Hugo e Wolmir inverteram o porcentuais: o primeiro aparece com 6,5% e o segundo, com 4,1%.

O Entorno do Distrito Federal tem o maior índice de indecisos: 28,1%. Lá, o governador aparece com 49,3% e Mendanha, com 6,2%.

Segundo turno

O favoritismo do candidato à reeleição é reforçado em simulações de segundo turno, atualmente descartadas. Na disputa entre Caiado e Mendanha, o governador venceria com 58,7% dos votos contra 22,3% do ex-prefeito.

Já contra Vitor Hugo, Caiado teria 65,2% e o deputado, 12,4%.

