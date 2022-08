É falso que pesquisas eleitorais são enviesadas e que precisam seguir critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para terem valor estatístico, como sugere o deputado federal Major Vitor Hugo (PL), candidato a governador de Goiás, em vídeo divulgado na sua página no Instagram. Especialistas da Estatística, Ciência Política e do Direito Eleitoral explicam como funcionam as pesquisas eleitorais e porque elas são representativas.

Conteúdo investigado

O deputado federal Major Vitor Hugo (PL), candidato a governador de Goiás, alega em vídeo que as pesquisas eleitorais têm resultados modificados para favorecer aliados e prejudicar adversários. O político ainda alega que os levantamentos deveriam seguir critérios do IBGE, que as amostras não são representativas e ataca a pesquisa Serpes/O POPULAR, cuja segunda rodada foi publicada no domingo (21).

Onde foi publicado

O vídeo foi publicado, originalmente, no perfil do Instagram de Major Vitor Hugo.

Tem Base?

Não. É falso que pesquisas eleitorais não têm valor estatístico ou que são feitas para potencializar ou prejudicar determinado candidato, como sugere o deputado federal Major Vitor Hugo (PL), candidato a governador de Goiás na eleição deste ano.

Amostra

No vídeo, Vitor Hugo faz uma analogia e compara a pesquisa eleitoral a uma pesquisa feita em um estádio de futebol para alegar que a amostra utilizada pelos levantamentos durante as campanhas eleitorais não representam o total do eleitorado.

A estatística Ângela Alves Lara, que atuou por dois anos em pesquisas eleitorais, explica que esse tipo de levantamento trabalha com uma "amostragem probabilística estratificada". Ela explica que, por meio de uma fórmula específica, é feito um cálculo para definir a quantidade de pessoas que serão entrevistadas, de acordo com a população que será analisada.

No caso de Goiás, o total é de aproximadamente 4,8 milhões de eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pesquisa Serpes/O POPULAR utilizou uma amostragem de 801 entrevistados para o levantamento divulgado no domingo (21), de acordo com o registro no site da justiça eleitoral.

Vitor Hugo tenta invalidar esse número devido à significância porcentual diante do total do eleitorado goiano (0,16%). A especialista, no entanto, explica que na estatística é levada em conta a chamada lei dos grandes números. "Isso quer dizer que quanto maior a minha população, menor, em porcentual, é a minha amostra para que ela seja representativa", detalha.

Segundo Ângela, a estatística usa, nesses casos, a inferência. "Eu posso inferir aquele resultado que eu obtive para a minha população e falar que aquilo é basicamente o que a minha população faria.

Fonte dos dados

Ela lembra, porém, que isso é feito seguindo as premissas que permitam que a amostra seja o mais heterogênea possível e, por isso, são utilizados os dados da justiça eleitoral.

"Geralmente, a gente pega esse dado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), porque ele nos fornece o último dado de quantas pessoas que são eleitoras", explica. Segundo Ângela, por esse motivo, não daria para as pesquisas eleitorais utilizarem critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para definir as porcentagens de seus entrevistados, porque, afinal, nem toda a população vota.

Vitor Hugo alega que os dados do IBGE deveriam ser utilizados para definir as porcentagens de gênero, escolaridade e faixa etária, por exemplo. Diretor do instituto Serpes - Pesquisa de Opinião e Mercado, Braulio Martines reforça que o IBGE não pode ser utilizado como parâmetro porque, além de não representar o número do eleitorado, está desatualizado. Por esse motivo, a pesquisa recorta o seu público de acordo com a proporção de dados atualizados em 2022 pelo TSE. Segundo Bráulio, a pesquisa Serpes utiliza a base de dados crua do TSE para isso.

Ângela explica que, com base nesses dados do TSE, são feitos os extratos, de acordo com idade, gênero e outros critérios, que já estão delimitados pela base disponibilizada pela justiça eleitoral.

Especialista em direito eleitoral, o advogado Dyogo Crosara explica que a pesquisa em questão seguiu as regras estabelecidas pela justiça eleitoral e uma prova disso é o fato de que, na semana passada, o juiz Adenir Teixeira Peres Júnior, do TRE-GO, negou a tentativa de derrubar a pesquisa, em ação proposta por Vitor Hugo.

Método científico

Professor do curso de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás (UFG), Pedro Célio acrescenta que a estatística é um instrumento de trabalho utilizado em diferentes ramos da ciência. "Desde que as pesquisas políticas eleitorais começaram, as pesquisas de opinião existem, elas crescem em eleições democráticas", explica.

Pedro Célio lembra que, nos anos 1930, quando se tentava validar a técnica da amostragem, utilizaram o exemplo do vinho. "Pegue um barril de vinho de 10 mil litros, um tonel de carvalho, o provador de vinho vai provar uma tacinha daquele vinho. Provando essa taça, ele vai saber a qualidade de todos os 10 mil litros, e isso ele vai fazer em mais de um tonel, em diferentes tonéis do mesmo produto, do mesmo vinho, isso é para aferir o nível de confiabilidade", exemplifica.

Ele lembra que pesquisas de opinião não se propõem a serem um censo. "É impraticável do ponto de vista material e econômico fazer um censo de opinião eleitoral, para isso, então, faz-se a amostragem", cita. Para o professor, questionar o método estatístico das pesquisas eleitorais é negar a ciência.

Resultados diferentes

O professor Pedro Célio também afirma que é um equívoco descredibilizar as pesquisas eleitorais porque o resultado da urna pode sair diferente do que foi levantado. "A finalidade da pesquisa não é acertar o resultado da eleição, para isso não seria pesquisa, então, seria uma vidente. Nenhuma pesquisa adivinha o futuro. Pesquisa social, se ela for rigorosa e científica, estabelece uma metodologia para caracterizar tendência, num comportamento positivo dos eleitores, é para isso, essa tendência é quantificada e está sujeita a variar no andamento da campanha eleitoral", pontua.

Crosara, especialista em Direito eleitoral, complementa: "É muito importante dizer que pesquisa é foto, eleição é filme. A pesquisa é uma foto de um momento eleitoral e daquele universo eleitoral, que não é necessariamente o universo total de quem vai votar."

Dados da pesquisa

A pesquisa Serpes/O POPULAR foi registrada no site do TSE no dia 15 de agosto e divulgada no dia 21. Foram entrevistadas 801 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto.

A amostra utilizou as seguintes variáveis quanto ao sexo (47% do sexo Masculino e 53% do sexo Feminino); quanto à faixa etária (25% de 16 a 29 anos, 41% de 30 a 49 anos, 34% de 50 anos ou mais); quanto ao nível de instrução (37% de Ens. Fundamental, 44% de Ens. Médio e 19% de Ens. Superior); quanto ao nível socioeconômico (20% de Alta e 80% de Baixa); quanto à região (Capital 21%, Centro 24%, Norte 14%, Entorno de Brasília 18%, Sul 11% e Sudoeste 12%).

A pesquisa foi publicada no site do Jornal O Popular na noite de domingo (21). Candidato a governador, Major Vitor Hugo aparece como o terceiro colocado, com 3,7% das intenções de voto. Recém-filiado ao PL, é o candidato a governador apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em Goiás.

O Tem Base? considera falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e que tenha sido divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação:

O vídeo original, publicado no Instagram no domingo (21), foi visto por 36,8 mil pessoas, recebeu 5,5 mil curtidas e 222 comentários, segundo mostra a rede social, em consulta feita no início da noite desta segunda-feira (22).

O que diz o autor da publicação:

Procurado, o deputado federal não respondeu à reportagem.

Como verificamos:

Depois de assistir ao vídeo e transcrever a fala do deputado, fomos atrás de especialistas da área para tentar responder ponto a ponto do que foi dito pelo deputado no vídeo em questão. Além disso, consultamos o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde foi registrada a pesquisa Serpes/O POPULAR, criticada pelo candidato, e, ainda, falamos com o instituto de pesquisa alvo do conteúdo divulgado pelo político.

Por que investigamos:

Investigamos conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre as eleições estaduais em Goiás. As pesquisas eleitorais são uma parte importante do processo eleitoral para os eleitores, mas, principalmente, para os próprios candidatos. Além disso, trata-se de um mecanismo validado pela justiça eleitoral, que segue regras bem definidas e, inclusive, precisam passar por registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tentativas de descredibilizar o processo eleitoral devem ser combatidas. Peças de desinformação atrapalham o processo eleitoral pois enganam a população, que deve fazer sua escolha a partir de dados verdadeiros e confiáveis.

Outras checagens sobre o tema:

Pesquisas eleitorais seguem métodos científicos, ao contrário de enquetes: No início deste ano, a equipe do Comprova explicou, ouvindo especialistas, porque as pesquisas eleitorais seguem métodos científicos e, por isso, não têm o mesmo valor que enquetes.

Como fazer denúncias de conteúdo suspeito sobre a eleição estadual:

Envie o conteúdo em questão para o nosso número de Whatsapp (6232501173) ou para o nosso e-mail tembase@opopular.com.br.

Leia também:

