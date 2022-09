Política Post usa imagem de ângulos diferente para depreciar ato pró-Bolsonaro de 7 de setembro Post no Twitter com duas fotos faz comparação entre o que seria a quantidade de público presente nas manifestações

Diferentemente do que afirma post no Twitter, são registros deste ano as duas imagens usadas para comparar o público presente nos atos de 7 de Setembro de 2021 e de 2022. Elementos visuais identificados nas duas fotos permitem constatar que se trata do mesmo cenário – Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no dia 7 de Setembro de 2022. A primeira foto, atribuída pela p...