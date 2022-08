Política Posts enganam ao sugerir que Bolsonaro e ministros olhavam para Lula em foto feita no TSE Imagem mostra o presidente e ministros olhando para baixo, mas estavam posando para uma foto feita pelo fotógrafo do Palácio do Planalto, e não observando Lula

Não é verdade que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenham ficado olhando para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o evento de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE, realizado na terça-feira, 16 de agosto, como sugerem algumas postagens que compartilharam uma foto desse suposto m...