Política Potencial de votos do agro chega a 200 mil em Goiás Levantamento do POPULAR mostra que 4% do eleitorado goiano votou em candidatos ligados ao setor do agronegócio em 2018; nicho é alvo de disputa entre postulantes a cargos majoritários

Goiás tem pelo menos 200 mil eleitores que votam em candidatos ligados à agropecuária. O nicho eleitoral de um dos segmentos mais importantes da economia representa aproximadamente 4% do eleitorado goiano e está no centro da disputa de quem pretende se candidatar a algum cargo na eleição deste ano, sobretudo a cargos majoritários. A quantificação do “voto agro” é res...