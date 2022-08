Política Prisão por tumulto na eleição é regra antiga e não se aplica a quem só apontar problema na urna Não é bem assim: É enganoso o vídeo do candidato a deputado federal por Goiás Gustavo Gayer (PL), que afirma que quem reclamar das urnas na hora da votação será preso em flagrante

