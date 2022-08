Com apoio do Google, Programa Núcleos de Checagem Eleitoral vai ajudar 31 veículos de notícias de todo o Brasil a criar núcleos de verificação e checagem com foco nas eleições em nível estadual

Mais de 60 jornalistas de 31 veículos de notícias brasileiros começam hoje a atuar em núcleos de verificação e checagem de fatos em suas redações. Esses núcleos irão atuar na cobertura estadual das eleições.

O POPULAR participa da iniciativa por meio do projeto Tem Base?, criado em 2018, de verificação e checagem de fatos, com foco no combate à desinformação. Sugestões podem ser enviadas pelo e-mail tembase@opopular.com.br ou pelo Whatsapp (62) 3250-1173.

A ação faz parte do Programa Núcleos de Checagem Eleitoral, liderado pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), com apoio da Google News Initiative. Ela inclui 40 horas de treinamento e 72 horas de mentoria, além de bolsas aos jornalistas participantes durante todo o programa.

“Com a capacitação e experiência da Abraji, conseguiremos garantir uma cobertura das eleições com verificação e checagem de fatos sendo feita por profissionais do jornalismo em todos os estados brasileiros, nesse momento tão importante para a democracia”, diz Marco Túlio Pires, um dos coordenadores da Google News Initiative no Brasil. “Apoiar o ecossistema de jornalismo e de checagem é contribuir para um ambiente com mais informação de qualidade à disposição de quem mais precisa, que são os eleitores brasileiros.”

"O trabalho colaborativo de checagem que vem sendo feito no Brasil é referência para o mundo. É gratificante ver veículos atuando conjuntamente, seguindo os mesmos métodos replicáveis. A Abraji incentiva todo tipo de treinamento que leve ao aperfeiçoamento do trabalho jornalístico", diz Katia Brembatti, presidente da Abraji.

A primeira fase da capacitação foi ministrada entre julho e agosto por profissionais da Abraji. Foram abordados temas como metodologia de verificação e checagem, monitoramento de redes sociais, técnicas e ferramentas de verificação e checagem, análise de casos verificados pelo Comprova, uso de Claim Review, produção de conteúdos em plataformas sociais, além de um workshop sobre Web Stories, que permite criar notícias de forma visual e atraente. Além disso, os participantes contarão com suporte continuado.

Até o fim das eleições, os núcleos terão mentoria de profissionais do Projeto Comprova – coalizão de veículos liderada pela Abraji que atua na identificação e checagem de informações suspeitas sobre as eleições presidenciais.

A meta é que os núcleos produzam cerca de 900 checagens – de responsabilidade dos veículos jornalísticos autores do conteúdo – sobre as eleições durante o período eleitoral. Artigos marcados por meio do Claim Review permitem que verificações e fatos checados sejam identificados por buscadores, aplicativos e agregadores. É o caso do Google Notícias (acessível pelo navegador e aplicativo), que conta com uma seção dedicada especialmente a “Checagem de fatos”.

O programa será encerrado no dia 31 de outubro, após o segundo turno das eleições brasileiras. Até então, as empresas se comprometem a manter seus núcleos atuantes. Após o período, elas podem decidir se preferem mantê-los ou não.

As organizações participantes estão baseadas em diferentes estados brasileiros, cobrindo todo o país. São elas:

A Gazeta (ES), Band (SP), Band TV (SP), CBN Cuiabá (MT), Correio Braziliense (DF), Correio de Carajás (PA, TO), Correio do Estado (MS), Estadão Verifica (AP, SE, SP), Estado de Minas (MG), Folha de S.Paulo (SP), Grupo Sinos (RS), GZH (RS), Imirante (MA), Jornal Plural Ltda (PR), Metrópoles (DF), Nexo Jornal (BR), NSC Comunicação (SC), O DIA (RJ), O Popular (GO), O Povo (CE), Portal Cidade Verde (PI), Portal Norte de Notícias (AC, AM, RR), Rádio Bandeirantes (SP), SBT (DF, PA, RJ, RS, SP), SBT Mato Grosso (MT), Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (PE), Tribuna do Norte (RN), TV Allamanda (RO), TV Aratu (BA), TV Ponta Verde (AL), TV Tambaú (PB), UOL (SP).