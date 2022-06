Política PT bate o martelo na candidatura de Wolmir Amado para governador de Goiás Diretório nacional autorizou marcar o encontro do partido para o dia 9 de julho

O PT bateu o martelo no nome do professor Wolmir Amado (PT) para ser o candidato a governador de Goiás. A presidente estadual da sigla, Kátia Maria, confirmou a informação e disse que a decisão foi tomada, nesta quarta-feira (29), depois de reunião com o vice-presidente do diretório nacional do partido, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que coordena o grupo d...